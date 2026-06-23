Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç ekranı 2026! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, takvim açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarına yönelik henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuçların ise Ağustos'un ilk haftasına kadar belli olması bekleniyor. Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.