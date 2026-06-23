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Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç ekranı 2026! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, takvim açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç ekranı 2026! Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, takvim açıklandı mı?

10:3523/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığının 15 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci tamamlandı. 7 Haziran'da başlayan ve 22 Haziran'da sona eren başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İnfaz ve Koruma Memuru, Büro Personeli, Hemşire, Teknisyen ve Destek Personeli kadrolarına başvuran binlerce aday, değerlendirme sürecinin ardından sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırıyor.

Binlerce adayın başvurduğu Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı için yeni aşamaya geçildi. Başvuru işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adaylar sonuç tarihine odaklanırken, İKM, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli kadroları için yapılacak değerlendirmelerin ardından gözler Bakanlıktan gelecek duyurulara çevrildi. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2026 NE ZAMAN?

Bakan Gürlek, alımı gerçekleştirilecek 15 bin sözleşmeli personele dair ilan detaylarının 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığın web sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Ayrıca başvuruların 7-22 Haziran tarihlerinde yapılabileceğini açıkladı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçlarına yönelik henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilan edilecek. Sonuçların ise Ağustos'un ilk haftasına kadar belli olması bekleniyor. Adaylar 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

Zabıt Katibi: 5.259

İnfaz Koruma Memuru: 4.508

Destek Personeli (Aşçı, şoför, hizmetli ve kaloriferci): 1.300

Mübaşir: 1.041

İcra Katibi: 900

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524

Psikolog: 410

Teknisyen ve Tekniker: 322

Büro Personeli: 316

Hemşire: 286

Sosyal Çalışmacı: 90

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