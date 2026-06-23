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23 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 2026: Benzin, Motorin (Mazot), LPG İstanbul, Ankara, İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

23 HAZİRAN AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCEL 2026: Benzin, Motorin (Mazot), LPG İstanbul, Ankara, İzmir Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?

10:2623/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ile döviz kurunda görülen hareketlilik pompa fiyatlarına yansımaya devam ederken, sürücüler istasyona gitmeden önce güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. 23 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla "Benzin ve mazot ne kadar oldu?" sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Araç sahipleri, yeni haftada akaryakıt fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle benzin ve motorin fiyatları gündemdeki yerini korurken, sürücüler güncel litre fiyatlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte 23 Haziran 2026 itibarıyla akaryakıtta son durum.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzinin litre fiyatına son olarak 19 Haziran Cuma günü 3,96 lira indirim gelmişti.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 64.29 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.14 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 65.55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.42 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 65.82 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 31.79 TL

#akaryakıt
#benzin
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