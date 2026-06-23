Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 23 Haziran 2026 hava durumu raporu

İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl?

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.







