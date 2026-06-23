Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı! 23 Haziran 2026 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 23 Haziran gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Van'da sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın ise, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor İşte Meteoroloji hava durumu 23 Haziran 2026 tahmini raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Mersin dışında), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Niğde, Kayseri, Sivas, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi hava durumu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Mersin dışında Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl?
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın kuzeY ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.