4A, 4B, 4C Emekli banka promosyonu açıklandı 2026: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon!​​

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.