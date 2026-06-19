ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN 2026: YKS ilk oturum TYT saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?

YKS 2026 sınav tarihi ve oturum saatleri, üniversite adaylarının gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından 20-21 Haziran’da düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının başlama saatleri, sınav süreleri, bina giriş kuralları ve adayların dikkat etmesi gereken kritik ayrıntılar belli oldu. 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu sınav öncesinde “YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek ve sınava kaç gün kaldı?” sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte 2026 YKS takvimi, oturum programı, sınav salonuna son giriş saatleri ve ÖSYM’nin açıkladığı kurallar...
YKS 2026, 20-21 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. ÖSYM, adayların sınav binalarına kabul saatlerinden salonu terk etme kurallarına kadar dikkat edilmesi gereken ayrıntıları açıkladı.
YKS 2026 sınav tarihi ve oturum saatleri
YKS 2026 sınav tarihi için geri sayım sürerken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek üniversite sınavı, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu.
Üniversiteye giriş sürecinin temel aşamalarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı; TYT, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşacak.
18 Haziran 2026 itibarıyla YKS’nin ilk oturumuna iki gün kaldı.
TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak?
YKS 2026 oturumlarının tarihleri, başlangıç saatleri ve cevaplama süreleri şöyle:
- Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
- Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
- Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Sınav binasına son giriş saatleri
ÖSYM’nin belirlediği kurallara göre adaylar, sabah gerçekleştirilecek TYT ve AYT oturumlarında saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Öğleden sonra yapılacak YDT oturumunda ise sınav binasına son giriş saati 15.30 olacak. Belirlenen saatlerden sonra gelen adayların sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.
Adaylar sınav salonundan ne zaman çıkabilecek?
Sınav evrakının dağıtılmasının ardından adayların belirli süreler tamamlanmadan salonu terk etmesine izin verilmeyecek.
- TYT’de ilk 120 dakika,
- AYT’de ilk 135 dakika,
- YDT’de ilk 90 dakika
tamamlanmadan adaylar sınav salonundan çıkamayacak. Ayrıca hiçbir oturumun son 15 dakikası içinde salonun terk edilmesine izin verilmeyecek.
Adayların tuvalet ihtiyacı dâhil herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkması hâlinde yeniden salona alınmayacağı belirtildi. Belirlenen süreler dolmadan sınav binasından ayrılan adayların sınavı geçersiz sayılacak
Soru kitapçıkları nasıl dağıtılacak?
Her oturumdaki testler adaylara tek kitapçık hâlinde verilecek. Matbaada özel olarak poşetlenen soru kitapçıkları, sınav salonlarında görevliler tarafından adaylara rastgele dağıtılacak.
Her kitapçıkta farklı bir soru kitapçık numarası bulunacak. Sorular aynı olsa da soruların, seçeneklerin veya doğru cevapların sıralaması kitapçıklara göre değişebilecek.
Bu nedenle adayların, kitapçık üzerinde bulunan soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki ilgili bölüme doğru biçimde yazması ve kodlaması gerekecek.
Soru kitapçığı numarasının kodlanmaması veya yanlış kodlanması durumunda cevap kâğıdının optik okuyucu tarafından değerlendirilmesi mümkün olmayacak.
Cevap kâğıdında hangi bilgiler yer alacak?
Her aday için adına özel bir cevap kâğıdı hazırlanacak. Cevap kâğıdında adayın şu bilgileri bulunacak:
Adı ve soyadı,
T.C. kimlik numarası,
Fotoğrafı.
Adaylar sınav başlamadan önce cevap kâğıdındaki bilgiler ile sınava giriş belgesindeki bilgileri karşılaştıracak. Bilgiler arasında uyumsuzluk bulunması hâlinde durumun salon başkanına bildirilmesi gerekecek.
Kendisi adına düzenlenmemiş sınav evrakını kullanan veya cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak.
Cevaplar nasıl işaretlenecek?
YKS’deki sorular beş seçenekli ve çoktan seçmeli olacak. Her soru için yalnızca bir doğru cevap bulunacak.
Adayların cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılan alana işaretlemesi gerekecek. Yalnızca soru kitapçığı üzerine yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacak.
Bir soruda birden fazla seçeneğin işaretlenmesi durumunda cevap yanlış kabul edilecek. Değiştirilen cevapların ise optik okuyucunun eski işareti algılamaması için temiz biçimde silinmesi gerekecek.
YKS’de hangi testler uygulanacak?
TYT’de adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testleri yöneltilecek.
AYT kitapçığında ise şu testler yer alacak:
- Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1,
- Sosyal Bilimler-2,
- Matematik,
- Fen Bilimleri.
Adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gerekli testleri cevaplayacak. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarının tamamının hesaplanmasını isteyen adaylar sınav süresi içinde bütün testleri yanıtlayabilecek.
YDT; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilecek. Adaylara başvuru sırasında bildirdikleri yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
Puan türüne göre hangi oturumlara girilecek?
Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edecek adayların TYT’ye ek olarak AYT ve/veya YDT’ye katılması gerekecek.
Adayların tercih etmeyi planladıkları programın puan türüne göre gerekli testleri cevaplaması zorunlu olacak. Sınav soruları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı TYT, AYT ve YDT kazanım ve açıklamalarına göre hazırlanacak.