Sağlık Bakanlığı iller arası tayin BAŞVURU EKRANI 2026: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kadro ve branşlar

EŞ DURUMU TAYİN DETAYLARI

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruda eş durumu mazereti kapsamında yapılacak tayin işlemlerine ilişkin önemli hatırlatmalara da yer verildi.

Buna göre kura sonucunda yeni görev yerine atanan personel, sağlık ve can güvenliği mazeretleri dışında daha önce mevcut olan eş durumu gerekçesine dayanarak yeniden tayin talebinde bulunmak isterse bulunduğu yerde en az bir yıl fiilen görev yapmak zorunda olacak.

Ayrıca sağlık hizmetleri sınıfında kadrolu olarak görev yapan eşlerin aile birliği taleplerinin değerlendirilmesinde hizmet grubu ile üstlük-altlık kriterlerinin dikkate alınacağı belirtildi.