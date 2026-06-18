İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün (17 Haziran Çarşamba) Maltepe’deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Karaal'ın kaçırılma anları ise bir komşusu ve Karaal'ın çocuğu tarafından görüldü. Olayın ardından Karaal'ın eşi karakola başvurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“ 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”



