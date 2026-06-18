Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Erhan Karaal kaçırıldı mı?

Erhan Karaal kaçırıldı mı?

13:5218/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı mı?
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı mı?

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe’deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Erhan Karaal, İBB yolsuzluk soruşturması dosyasında adı geçiyordu. Peki, Erhan Karaal nereden ve kim tarafından kaçırıldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün (17 Haziran Çarşamba) Maltepe’deki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Karaal'ın kaçırılma anları ise bir komşusu ve Karaal'ın çocuğu tarafından görüldü. Olayın ardından Karaal'ın eşi karakola başvurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“ 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”


#Erhan Karaal
#İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı
#Son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS saat kaçta? 2026 TYT ve AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?