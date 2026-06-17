Bir metrekareyle vurgun: İmamoğlu kaçak binaları böyle dikmiş

Usulsüz ruhsat ve inşaatlardaki kaçak bölümlerle gündeme gelen İmamoğlu İnşaat’ın denetimden düzmece belgelerle kurtulduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda düzenlenen “usulsüz iskân raporu” operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

2019’DA MEVZUAT DEĞİŞTİ

İnşaat firmaları, 2019 yılına kadar yapacakları projelerin denetimi için kendi belirledikleri yapı denetim şirketleri ile anlaşabiliyordu. Ancak zamanla aralarında ticari ilişki geliştiği için yapı denetim şirketleri, inşaat firmalarının usulsüzlüklerini görmezden gelebiliyordu. 2019’da yapılan mevzuat değişikliği ile bu duruma son verildi; yapı denetim şirketleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından elektronik olarak belirlenmeye başlandı.

DENETİMDEN KAÇTILAR

Ancak İmamoğlu Suç Örgütü’nün bu mevzuat değişikliğini sahte belgeyle aştığı belirlendi. İstanbul İl Çevre Müdürlüğü’nce düzenlenen bilirkişi raporuna göre, 2015 yılında Beylikdüzü’nde bazı firmalar hiçbir yapı faaliyeti olmadığı halde 1 metrekarelik alanlar için yapı denetim bilgi formları düzenlendi. İlerleyen yıllarda bu formlar üzerindeki ada-parsel numaraları değiştirilerek formlar güncellendi. Böylece firmalar, bu formlarla kendi yapı denetim şirketlerini belirledi. Yapı denetim şirketleri ise firmaların inşaatlarda yaptığı usulsüzlükleri görmezden geldi.

PROJELERİN YÜZDE 30’U KAÇAK

Bu usulsüzlüğe başvuranlardan birisi de Ekrem İmamoğlu’nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat. İmamoğlu İnşaat tarafından geliştirilen In Mari Prime, In Mari Oksijen ve In Mari Beylikdüzü projelerinde de aynı yöntem izlenerek yapı denetim firmaları önceden belirlendi. Bu firma ise ruhsata ve projeye aykırı yapılaşmaları görmezden geldi. Teknik incelemeler sonucunda, bu yöntem sayesinde projelerde mevzuatın izin verdiği sınırların üzerinde gizli emsal artışı sağlandığı tespit edildi. Çatı katı yükseltmeleri, oda genişletilmesi, güneş kırıcıların balkon haline getirilmesi, bodrum katların açığa çıkarılarak yaşam alanı haline getirilmesi, çatı arası dubleks dairelerde terasların büyütülmesi gibi yöntemlerle projelerde yaklaşık yüzde 30 ilave satılabilir alan elde edildiği belirlendi. Böylelikle önemli miktarda haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

BELEDİYE DE ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Soruşturmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü Belediyesi’ne gönderilen müzekkerelerle söz konusu yapıların ruhsata uygun olup olmadığı sorulduğu, belediyenin de ruhsat aykırılığı bulunmadığı yönünde gerçeğe aykırı beyan verdiği belirlendi.

İmamoğlu İnşaat’ın elemanları gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Beylikdüzü Belediyesi görevlileri arasında Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Demircan ile metal işleri öğretmeni Abdulkerim Yücel, makine mühendisleri Ali Koçali ve Eda Güven, şehir plancıları Anıl Sarıcan Delibay ve Serdar Koca, mühendisler Ertan Kara ve Zafer Serkan Kılıçaslan, harita mühendisi Fatih Meşe, mimarlar Kübra Duyar, Leyla Mutuş, Sevilay Koca Özdemir, Şennur Baklan ve Selma Bulut, inşaat mühendisleri Muhammet Erdem, Zühal Kadıoğlu, Esat Aydın, Ali Soyyiğit, Mehmet Mete Evin, Muhammet Tevfik Şahin, Mustafa Altıntaş, Hakan Saçık, Hasan Bülent Çetin ve Mustafa Cemil Öztürk yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında İmamoğlu İnşaat şantiye şefleri Doğukan Pelen ve Erkan Arslan ile Atabey Yapı Denetim Firması Ortağı Samet Yıldırım da bulunuyor.















