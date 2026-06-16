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İmamoğlu İnşaat’a yapı denetim operasyonu: 27 kişi gözaltında

İmamoğlu İnşaat’a yapı denetim operasyonu: 27 kişi gözaltında

07:4816/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne yönelik soruşturmada dikkat çeken bir yöntem ortaya çıktı. Beylikdüzü’nde 2015 yılında bazı parseller için yalnızca 1 metrekarelik alanlar adına yapı denetim bilgi formları düzenlendiği, bu formlar üzerinden yapı denetim firmalarının yıllar öncesinden belirlenerek 2022-2023’teki projelere aktarıldığı iddia edildi. Bilirkişi raporları doğrultusunda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 27 şüpheli yakalandı.

İmamoğlu İnşaat projelerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir usulsüzlük iddiası ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beylikdüzü’nde 2015 yılında bazı parseller için yalnızca 1 metrekarelik alanlar adına yapı denetim bilgi formları düzenlendiğini, bu formlarda yer alan yapı denetim firmalarının yıllar sonra 2022 ve 2023’te hayata geçirilen projelere aktarıldığını tespit etti. Bilirkişi raporları doğrultusunda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı.

Firmalar önceden belirlendi

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu İnşaat tarafından yürütülen bazı projelerde görev alacak yapı denetim firmalarının önceden belirlendiği, ruhsata aykırı yapılaşmalara rağmen söz konusu firmaların aykırılıkları görmezden geldiği iddialarının incelendiği kaydedildi.

Bilirkişi raporları doğrultusunda işlem

Başsavcılık açıklamasında, elde edilen bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheliler hakkında “resmi belgede sahtecilik”, “imar kirliliğine neden olma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 27’sinin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Bir şüpheli yurt dışında

Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu, yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini açıkladı.


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