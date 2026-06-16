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CHP'den 'İmamoğlu' kararı: 'Cumhurbaşkanı adayımız değil, ofisi de kapatıldı'

CHP'den 'İmamoğlu' kararı: 'Cumhurbaşkanı adayımız değil, ofisi de kapatıldı'

08:5816/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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EKREM İMAMOĞLU-KEMAL KILIÇDAROĞLU
EKREM İMAMOĞLU-KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Berhan Şimşek, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na partiden istifa çağrısı yaptı. 'İmamoğlu hala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı mı?' sorusuna yanıt veren Şimşek, “Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olan Berhan Şimşek, İmamoğlu için gündem olacak açıklamalarda bulundu. Adaylık sorusuna “Cumhurbaşkanı adayımız değil” diye yanıt veren Şimşek, İmamoğlu ve Özel'i kastederek istifa çağrısında bulundu.

Şimşek CNN Türk'te katıldığı programda “İmamoğlu hâlâ CHP’nin resmi Cumhurbaşkanı adayı mı?” sorusuna “Hayır değil. Cumhurbaşkanlığı ofisi de kapandı” diye yanıt verdi.

İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir ihraç kararı verip vermeyeceklerine ilişkin soru üzerine ise Şimşek “Bir süreç akıyor. Eğer arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat arkadaşların da istediği bu. Çünkü giderken partiden parçalar koparıp götürmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

TEMİZ SİYASET İÇİN İSTİFA ETMELERİ GEREKİR

Berhan Şimşek “Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama şu an bu arkadaşlar kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir” diye konuştu.

Berhan Şimşek, Özgür Özel cephesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eğer iyi niyet aranıyorsa kendilerine eski cumhurbaşkanlarından, eski yazar çizerlerden, entelektüellerden, teknik direktörlerden kadro bulup yeni parti hazırlığı yapmazlar. Eski MHP'lilerden, DYP'lilerden, ANAP'lılardan bir kadro kurmayı düşünmezler. Eğer iyi niyetli olsalar DSP'ye, Genç Parti'ye müracaat etmezler. CHP başka bir kuruma benzemez. Bu arkadaşlar üzerlerinden Cumhuriyet Halk Partisi kıyafetini çıkardığında zemheride donarlar arkadaş."



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#i̇mamoğlu
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