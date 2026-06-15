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AK Parti’ye geçen belediye başkanına neşterle saldırı

AK Parti’ye geçen belediye başkanına neşterle saldırı

20:2215/06/2026, Pazartesi
IHA
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Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs neşterle saldırıda bulundu
Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya bir şahıs neşterle saldırıda bulundu

Belediye Meclis toplantısından çıkan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya araçların arkasına saklanan Kemal E. elindeki neşterle saldırı girişiminde bulundu. Geçtiğimiz ay CHP'den AK Parti'ye geçen Topçu, saldırganın bu meseleyle ilgili bağırıp çağırdığını ve hakaret ettiğini belirtirken olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz ay CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya bir şahıs, neşterle saldırı girişiminde bulundu.


Dinar Belediyesi yakınlarında araçların arasına saklanan Kemal E., elindeki neşterle Belediye Meclis toplantısından çıkan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun üzerine doğru giderek, bağırmaya başladı. Partililerin araya girmesiyle Başkan Topçu olayı yara almadan atlatırken, partililerle tartışan şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına da yansırken, daha sonra Kemal E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


"CHP’den AK Parti’ye geçtiğim konusunda hakaretler etmeye başladı"

Olayla ilgili açıklamada bulunan Başkan Topçu, "Şahıs belediyedeki araçların arasına saklanmış. Kendisini önceden tanıyorum ve birçok sabıkasının olduğunu biliyorum. Cezaevinden yeni çıktığıyla ilgili bilgim var. Şahıs üzerime doğru yürüyerek neden CHP’den AK Parti’ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı. Ben kendisini tanıdığım için bana zarar vereceğinden endişe ederek yanından hızlı uzaklaştım. Bu sırada şahıs arkamdan bağırıp hakaret ve küfürler etmeye devam ediyordu. Durumu gören zabıtalar şahsın yanına geldi, ardından bölgede olan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir şahsın yanına giderek olay yerinden uzaklaşmasını ve küfür etmemesini istedi. Bu sırada olay yerindeki arkadaşlarımızdan aldığım bilgide şüphelinin elinde neşter varmış. Şahıs bir süre daha kendisini sakinleştirmeye gelenlerle tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Biz de olayla ilgili şahıstan şikayetçi olduk" dedi.



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