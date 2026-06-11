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Uşak'tan Manisa'ya rüşvet ağı: Özel'in eski makam şoförü tutuklandı

Uşak'tan Manisa'ya rüşvet ağı: Özel'in eski makam şoförü tutuklandı

22:0911/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
DHA
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İstanbul merkezli 'rüşvet' soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında Manisa'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda dijital materyallere ve belgelere el konulan Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile şoför Anıl Demir, çıkar amaçlı suç örgütü faaliyeti yürütmek suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu da belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet’ soruşturması kapsamında Manisa'da operasyon düzenlendi.

Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen Cem Yüzer ve Anıl Demir, ‘çıkar amaçlı suç örgütü üyesi olmak ve rüşvete aracılık etmek’ suçlarından tutuklandı.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Özel'in eski makam şoförüymüş

Şüphelilerden Cem Yüzer’in CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in eski makam şoförü olduğu öğrenildi.



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