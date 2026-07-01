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Minibüste gizli düzenek: 3 kilo uyuşturucu bulundu

Minibüste gizli düzenek: 3 kilo uyuşturucu bulundu

13:351/07/2026, Çarşamba
IHA
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Zehir tacirlerine geçit yok.
Zehir tacirlerine geçit yok.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda durdurulan bir minibüsün koltuk döşemelerinin içine gizlenmiş 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Narkotik polislerinin otomobilde gerçekleştirdiği detaylı ve titiz aramalar neticesinde, uyuşturucu maddenin aracın koltuk döşemelerinin içerisine gizlendiği tespit edildi. Eğitimli narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda toplam 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun ardından araçta bulunan E.A. ve H.M. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu çerçevesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheli E.A. hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi.



#Afyonkarahisar
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