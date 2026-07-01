Beş milyar TL’lik kara para ağı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çapkanlar üyesi 28 şüphelinin MASAK yığın mali veri analizi ve kripto/elektronik para kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu belirlendi. Yasa dışı bahis parasının şüphelilerin hesaplarına süreç içinde girmeye başladığı, belli bir miktara ulaşan paranın kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarılıp soğuk cüzdanlara transfer edildiği ortaya çıktı. Yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş suç gelirinin bu şekilde aklandığı tespit edildi.