Beş milyar TL’lik kara para ağı

İstanbul merkezli 5 ilde, ‘Çapkanlar’ silahlı suç örgütünün finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 5 milyar lirayı aşkın paranın banka sistemi, kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşları üzerinden aklandığı tespit edildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Kayıt dışı milyarlarca lirayı aklayan yasa dışı bahis şebekelerine geçit yok. “Çapkanlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün finans ayağına operasyon düzenlendi.
KRİPTO VE SOĞUK CÜZDANA TRANSFER
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çapkanlar üyesi 28 şüphelinin MASAK yığın mali veri analizi ve kripto/elektronik para kuruluşları verilerinde yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu belirlendi. Yasa dışı bahis parasının şüphelilerin hesaplarına süreç içinde girmeye başladığı, belli bir miktara ulaşan paranın kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarılıp soğuk cüzdanlara transfer edildiği ortaya çıktı. Yasa dışı bahis suçundan elde edilen 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 lira 83 kuruş suç gelirinin bu şekilde aklandığı tespit edildi.
5 İLDE 24 GÖZALTI
8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 500 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.
1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Başsavcılık, soruşturmanın, suç örgütünün finans kaynakları, yasa dışı bahis gelirleri, kripto varlık hareketleri, elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferler ve soğuk cüzdan bağlantıları yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü bilgisini verdi.