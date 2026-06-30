Düzce ve Bursa’da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri deşifre edildi. Özel Harekât polislerinin de destek verdiği baskınlarda yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Düzce ve Bursa merkezli olarak DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlar kapsamında toplam 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Çalışmalar, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve planlı bir şekilde yürütüldü.
Örgüt üyelerinin gerçekleştirmeyi planlayabileceği muhtemel eylemlerin engellenmesi hedeflendi.
Baskınların yapıldığı adreslerde güvenliği sağlamak amacıyla Polis Özel Harekât ekipleri de operasyona katıldı.
Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından 13 şüpheli, yargılanmak üzere adli makamlara sevk edildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini duyurdu.