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Türkiye’ye sokulmak istenen 47 kilo esrar sınırda ele geçirildi

Türkiye’ye sokulmak istenen 47 kilo esrar sınırda ele geçirildi

09:261/07/2026, Çarşamba
IHA
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Alman plakalı aracın gizli bölmesinden çıktı
Alman plakalı aracın gizli bölmesinden çıktı

Edirne Kapıkule karşısında Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen ortak operasyonda, Türkiye’ye sokulmak istenen 47 kilo 530 gram esrar ele geçirildi.

Bulgaristan Gümrük İdaresi’ne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ile ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) iş birliğinde düzenlenen operasyonda, Alman plakalı bir araç detaylı aramaya alındı.

Alman plakalı araçta gizli bölme tespit edildi

Almanya’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kaptan Andreevo Sınır Kapısı’na gelen Alman plakalı otomobilde bulunan iki Alman vatandaşı, gümrük görevlilerine beyan edecek herhangi bir eşya taşımadıklarını bildirdi.

38 paket halinde saklanmış

Risk analizi kapsamında detaylı incelemeye alınan araçta yapılan aramada, bagaj bölümünün altında özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmede streç filme sarılmış halde toplam 38 paket bulundu.

Yapılan uyuşturucu testlerinde paketlerin içerisinde bulunan maddenin esrar olduğu belirlenirken, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 47 kilo 530 gram olduğu açıklandı.


Piyasa değeri 388 bin euro

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 388 bin 827 avro olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde sürdürüldüğü kaydedildi.



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