Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3 milyon TL’lik kaçak ticarete darbe: Van’daki operasyonda ele geçirildi

13:4517/04/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Van’da çok gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Barış Mahallesi’nde icra edilen faaliyette 65 ACM *** plakalı araçta yapılan adli aramada neticesinde; piyasa değeri 3 milyon 270 bin TL olan bin 429 adet gümrüksüz elektronik eşya, mutfak eşyası, giyim tekstil ürünleriyle birlikte 120 kilogram gümrüksüz kaçak gıda malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli L.K. (38) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi.


#Van
#Başkale
#gümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
