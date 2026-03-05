Yeni Şafak
Kapıkule’de dev operasyon: 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildi

09:075/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
DHA
Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısında operasyon düzenlendi.
Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısında operasyon düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR mercek altına alınmıştır. Ekiplerce yakın takibe alınan TIR cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeğimiz Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette;
1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edilmiştir
" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, "Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; toplum sağlığını tehdit ederek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine 2026 yılında da rekor yakalamalarla aralıksız devam etmektedir" denildi.


