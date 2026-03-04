Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kamiloba Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere ve şüphelilere yönelik 3 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda S.P, M.M, B.A, M.A. ve A.Ç. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 310 gram metamfetamin, 60 gram sentetik kannabinoid, 83 gram sıvı uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 525 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden, A.Ç. ve M.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.