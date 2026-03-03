İş adamından tehditle para isteyen suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde bulunan bir iş yeri sahibinden yüksek miktarda para isteyerek, ölümle tehdit eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.