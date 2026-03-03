Yeni Şafak
İş adamından tehditle para isteyen suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

İş adamından tehditle para isteyen suç örgütüne operasyon: 7 tutuklama

3/03/2026, Salı
DHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Kocaeli'de bir iş yeri sahibinden yüksek miktarda para isteyerek tehditte bulunan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.

Kocaeli’de bir iş adamından tehditle para isteyen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde bulunan bir iş yeri sahibinden yüksek miktarda para isteyerek, ölümle tehdit eden suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



