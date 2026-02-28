Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

00:3828/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, iki farklı firmayı toplam 235 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilen 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli merkezli mali suç operasyonunda, iki firmanın 235 milyon TL zarara uğratıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli tutuklandı.


Kocaeli’de, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mali suçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, il genelinde faaliyet gösteren iki firmanın toplam 235 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Araştırmaların ardından şüpheli şahıslar hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Kocaeli, İstanbul, İzmir, Bartın ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı. Her iki olay kapsamında toplam 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Dolandırıcı
#Operasyon
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI SORGULAMA 2026: Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Denizli TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi