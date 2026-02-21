Yeni Şafak
Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonu: 16 zanlı tutuklandı

23:0121/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklanırken, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor; operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart ve bilgisayar ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle emekli bir vatandaşın 2 milyon 352 bin 134 lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip, mali analiz çalışmaları ve banka hesap hareketleri neticesinde şebekenin, paravan şirketler üzerinden yaklaşık 947 milyon lira tutarında para trafiğini yönettiği belirlendi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kırşehir, İstanbul, İzmir, Ankara, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Bingöl ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli yakalandı, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu, 10 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar ve 2 tablet ele geçirildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde vatandaşları yatırım vaadiyle mağdur eden büyük bir suç şebekesinin çökertildiğini bildirdi.

Vatandaşların emeğine ve alın terine göz diken suç odaklarına karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Demiryürek, "Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bu başarılı operasyonu yürüten Kırşehir Emniyet Müdürlüğü personeli ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.


