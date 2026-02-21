Bursa’da TOKİ sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek 17 bin 225 konut için kura çekimi 21 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Hak sahipleri noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenirken, sonuçlar YouTube canlı yayını ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Asil ve yedek listeye giren isimler başvuru sahipleri tarafından araştırılıyor.