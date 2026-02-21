Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor'dan lider Galatasaray'a fren

21:5521/02/2026, Cumartesi
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Konyasporlu Adil Demirbağ (4) ile Galatasaraylı Mauro Icardi (sağda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Konyasporlu Adil Demirbağ (4) ile Galatasaraylı Mauro Icardi (sağda) mücadele etti.

Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Galatasaray kritik maçta TÜMOSAN Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 75'te Adil Demirbağ ve 81'de Kramer kaydetti.

Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girmişti. Sarı-kırmızılılar 55 puanda kaldı. Ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 23'e yükseltti.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.

29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.

49. dakikada Galatasaray'ın Leroy Sane ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

75. dakikada Adil Demirbağ'ın attığı golle TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti.

81. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, Kramer'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadele, TÜMOSAN Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçı 11'leri

Konyaspor:
Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Arif, Melih, Berkan, Deniz, Bjorlo, Olaigbe, Muleka.
Galatasaray:
Uğurcan; Boey, Singo, Abdülkerim, Eren; Lemina, Sara, Sallai Sane, Yunus, Icardi.


#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Galatasaray
