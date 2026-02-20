Altın yatırımcısına flaş uyarı: Ons altın 6.000 dolara çıkar mı? Uzman isim değerlendirdi

Finans analisti İslam Memiş, ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda sert ve yönsüz hareketlere yol açtığını belirterek yatırımcıları uyardı. Altında uzun vadede 6.000 dolar seviyesinin mümkün olabileceğini söyleyen Memiş, 2026 için “kazanç değil, korunma yılı” vurgusu yaptı.
Finans analisti İslam Memiş, ABD–İran hattında artan jeopolitik tansiyonun küresel piyasalarda dalgalanmaları tetiklediğini belirterek altın, petrol ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş’e göre son dönemde görülen sert fiyat hareketleri kalıcı bir trendden ziyade geçici ve yön arayışındaki bir sürece işaret ediyor.
Jeopolitik gerilim ve manipülasyon uyarısı
Cenevre’de gerçekleşen ABD–İran temaslarına değinen Memiş, piyasada “anlaşma sağlandı” algısı oluşturan haber akışının gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti. Küresel piyasalarda jeopolitik risk başlıklarının ani fiyatlamalara neden olduğunu belirten analist, özellikle haziran ayına kadar yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini söyledi. ABD, İran ve Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin piyasalarda yönü sık sık değiştirebileceğini vurguladı.
Petrol fiyatlarında 80 dolar ihtimali
Enerji piyasasına ilişkin değerlendirmesinde Brent petrolün 70 doların üzerinde seyrettiğini hatırlatan Memiş, olası bir askeri müdahale senaryosunda fiyatların 80 dolar seviyesine doğru hareket edebileceğini dile getirdi. Müdahalenin gerçekleşmemesi halinde ise petrol fiyatlarının daha dar bir bantta dalgalanabileceğini belirtti. Petrol fiyatları ve enerji piyasası gelişmelerinin Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından da yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti.
Altın ve gümüşte uzun vadeli hedefler
Değerli metaller cephesinde ise yükseliş potansiyelinin sürdüğünü söyleyen Memiş, ons altın için uzun vadede 6.000 dolar, ons gümüş için ise 90 dolar seviyelerinin mümkün olabileceğini kaydetti. Bu seviyelerin kısa vadeli beklenti olarak görülmemesi gerektiğini belirten analist, sürecin zamana yayılan bir fiyatlama ile gerçekleşebileceğini vurguladı. Altın fiyatları ve gümüş fiyatlarının jeopolitik gelişmelerden doğrudan etkilendiğini ifade etti.
Kademeli gerilim senaryosu
Memiş, olası bir askeri sürecin ani ve tek adımlı olmayabileceğini, önce sınırlı hamlelerle başlayıp daha kapsamlı adımlarla devam edebileceğini söyledi. Jeopolitik tansiyonun aşamalı biçimde artabileceğini belirten analist, yatırımcıların risk yönetimini öncelik haline getirmesi gerektiğini dile getirdi.
2026 için korunma mesajı
2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, önümüzdeki dönemin agresif kazanç arayışından ziyade mevcut varlıkları koruma yılı olacağını ifade etti. Yılın ilk yarısında küresel gerginliklerin sürebileceğini, ikinci yarıda ise daha dengeli ve öngörülebilir bir piyasa ortamının oluşabileceğini söyledi.
Altın piyasasında son rakamlar
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde 7 milyon 350 bin liraya yükseldi. Gün içinde 7 milyon 326 bin lira ile 7 milyon 360 bin lira aralığında işlem gören kilogram altın, günü yüzde 0,4 artışla tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lirayı aşarken, işlem miktarı yaklaşık 800 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam hacim ise 10,5 milyar lirayı geçti.
Gram altın satış fiyatı (20 Şubat Cuma): 7 bin 126 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12 bin 148 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24 bin 280 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48 bin 332 TL
Haftalık performans tablosu
Haftalık bazda BIST 100 endeksi yüzde 1,74 gerilerken, gram altın yüzde 1,33 artış gösterdi. Dolar/TL sınırlı yükselirken, avro/TL değer kaybetti.
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altın 7 bin 111 liraya, cumhuriyet altını 47 bin 894 liraya, çeyrek altın ise 11 bin 911 liraya çıktı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları haftayı düşüşle tamamlarken, para piyasası fonları en fazla kazandıran kategori oldu.