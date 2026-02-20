Altın yatırımcısına flaş uyarı: Ons altın 6.000 dolara çıkar mı? Uzman isim değerlendirdi

Altın piyasasında son rakamlar

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın son işlem gününde 7 milyon 350 bin liraya yükseldi. Gün içinde 7 milyon 326 bin lira ile 7 milyon 360 bin lira aralığında işlem gören kilogram altın, günü yüzde 0,4 artışla tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lirayı aşarken, işlem miktarı yaklaşık 800 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam hacim ise 10,5 milyar lirayı geçti.





Gram altın satış fiyatı (20 Şubat Cuma): 7 bin 126 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12 bin 148 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24 bin 280 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48 bin 332 TL



