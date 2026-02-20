Yeni Şafak
TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

17:0320/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilen illerden biri Gaziantep oldu. Merkez, Şahinbey, Şehitkamil, Araban, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli ilçelerinde inşa edilecek 13 bin 890 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Gaziantep TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Gaziantep kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü gerçekleştiriliyor. Saat 14.00’te başlayan çekiliş, noter huzurunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda yapılıyor. Gaziantep TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 2026 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Gaziantep kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

#TOKİ
#TOKİ Gaziantep kurası
#Gaziantep TOKİ kura sonuçları
