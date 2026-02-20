Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı için sınav yerleri belli oldu. Adaylar, ÖGG sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2026 ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarite açıklanacak? öğrenmek için arayışa geçti.