Ramazanın ikinci günü sahur saati: Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? 20 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri

2026 Ramazan ayının ikinci günü için sahur ve imsak vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre 20 Şubat Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sabah ezanı saatleri netleşti. İşte il il sahur saatleri ve ilk iftar vakitleri.
Ramazan 2026 takvimi kapsamında 20 Şubat Cuma günü sahur saati ve imsak vakti Türkiye genelinde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’da sabah ezanı saatleri duyuruldu. On bir ayın sultanı Ramazan’ın ikinci gününde oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, “Sahur kaçta?”, “İmsak vakti ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de sahur saatleri
Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’da 20 Şubat Cuma günü imsak vakti 06:20’de başlayacak. Sabah ezanı aynı saatte okunacak, akşam ezanı ise 18:51’de.
Başkent Ankara’da sahur için son vakit 06:05 olarak açıklandı. Ankara’da iftar saati 18:36’da olacak.
Ege’nin önemli şehirlerinden İzmir’de ise imsak 06:28’de, akşam ezanı 19:01’de okunacak.
Bursa, Antalya ve Adana’da imsak vakti
Marmara Bölgesi’nin önemli merkezlerinden Bursa’da 20 Şubat’ta sahur vakti 06:20, iftar saati ise 18:51 olarak belirlendi.
Akdeniz kıyısındaki Antalya’da imsak 06:14’te başlayacak, akşam ezanı 18:49’da okunacak.
Çukurova’nın merkezi Adana’da ise sahur için son saat 05:55 olarak açıklandı. Kentte iftar 18:30’da yapılacak.
İl il 2026 Ramazan imsakiye sorgulaması
2026 Ramazan İmsakiyesi ile birlikte Türkiye genelindeki 81 ilin imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri erişime açıldı. Coğrafi konum farklılıkları nedeniyle doğu illerinde iftar daha erken, batı illerinde ise daha geç gerçekleşiyor.
Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat’ta başladı ve 29 gün sürecek. Vatandaşlar yaşadıkları şehre göre sahur saati ve iftar vakitlerini resmi imsakiye üzerinden öğrenebiliyor. 20 Şubat Cuma günü için sahur ve sabah ezanı saatleri yukarıdaki gibi uygulanacak.
İstanbul ramazan imsakiyesi 2026 (19-28 şubat)
19.02.2026 – İmsak: 06:22 | Sabah: 07:47 | Öğle: 13:23 | İkindi: 16:20 | Akşam: 18:49 | Yatsı: 20:09
20.02.2026 – İmsak: 06:20 | Sabah: 07:45 | Öğle: 13:23 | İkindi: 16:21 | Akşam: 18:51 | Yatsı: 20:10
21.02.2026 – İmsak: 06:19 | Sabah: 07:44 | Öğle: 13:23 | İkindi: 16:21 | Akşam: 18:52 | Yatsı: 20:11
22.02.2026 – İmsak: 06:18 | Sabah: 07:42 | Öğle: 13:23 | İkindi: 16:22 | Akşam: 18:53 | Yatsı: 20:12
23.02.2026 – İmsak: 06:16 | Sabah: 07:41 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:23 | Akşam: 18:54 | Yatsı: 20:13
24.02.2026 – İmsak: 06:15 | Sabah: 07:39 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:24 | Akşam: 18:55 | Yatsı: 20:15
25.02.2026 – İmsak: 06:13 | Sabah: 07:38 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:25 | Akşam: 18:56 | Yatsı: 20:16
26.02.2026 – İmsak: 06:12 | Sabah: 07:36 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:26 | Akşam: 18:58 | Yatsı: 20:17
27.02.2026 – İmsak: 06:11 | Sabah: 07:35 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:26 | Akşam: 18:59 | Yatsı: 20:18
28.02.2026 – İmsak: 06:09 | Sabah: 07:33 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:27 | Akşam: 19:00 | Yatsı: 20:19
Ankara ramazan imsakiyesi 2026 (19-28 şubat)
19.02.2026 – İmsak: 06:06 | Sabah: 07:30 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:06 | Akşam: 18:35 | Yatsı: 19:54
20.02.2026 – İmsak: 06:05 | Sabah: 07:28 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:07 | Akşam: 18:36 | Yatsı: 19:55
21.02.2026 – İmsak: 06:04 | Sabah: 07:27 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:08 | Akşam: 18:38 | Yatsı: 19:56
22.02.2026 – İmsak: 06:02 | Sabah: 07:26 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:08 | Akşam: 18:39 | Yatsı: 19:57
23.02.2026 – İmsak: 06:01 | Sabah: 07:24 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:09 | Akşam: 18:40 | Yatsı: 19:58
24.02.2026 – İmsak: 06:00 | Sabah: 07:23 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:10 | Akşam: 18:41 | Yatsı: 19:59
25.02.2026 – İmsak: 05:58 | Sabah: 07:21 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:11 | Akşam: 18:42 | Yatsı: 20:00
26.02.2026 – İmsak: 05:57 | Sabah: 07:20 | Öğle: 13:07 | İkindi: 16:12 | Akşam: 18:43 | Yatsı: 20:01
27.02.2026 – İmsak: 05:56 | Sabah: 07:18 | Öğle: 13:06 | İkindi: 16:12 | Akşam: 18:44 | Yatsı: 20:02
28.02.2026 – İmsak: 05:54 | Sabah: 07:17 | Öğle: 13:06 | İkindi: 16:13 | Akşam: 18:45 | Yatsı: 20:03
İzmir ramazan imsakiyesi 2026 (19-28 şubat)
19.02.2026 – İmsak: 06:29 | Sabah: 07:51 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:31 | Akşam: 19:00 | Yatsı: 20:16
20.02.2026 – İmsak: 06:28 | Sabah: 07:49 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:32 | Akşam: 19:01 | Yatsı: 20:17
21.02.2026 – İmsak: 06:27 | Sabah: 07:48 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:33 | Akşam: 19:02 | Yatsı: 20:18
22.02.2026 – İmsak: 06:25 | Sabah: 07:47 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:33 | Akşam: 19:03 | Yatsı: 20:19
23.02.2026 – İmsak: 06:24 | Sabah: 07:45 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:34 | Akşam: 19:04 | Yatsı: 20:20
24.02.2026 – İmsak: 06:23 | Sabah: 07:44 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:35 | Akşam: 19:05 | Yatsı: 20:21
25.02.2026 – İmsak: 06:22 | Sabah: 07:43 | Öğle: 13:30 | İkindi: 16:36 | Akşam: 19:06 | Yatsı: 20:22
26.02.2026 – İmsak: 06:20 | Sabah: 07:41 | Öğle: 13:29 | İkindi: 16:36 | Akşam: 19:08 | Yatsı: 20:23
27.02.2026 – İmsak: 06:19 | Sabah: 07:40 | Öğle: 13:29 | İkindi: 16:37 | Akşam: 19:09 | Yatsı: 20:24
28.02.2026 – İmsak: 06:18 | Sabah: 07:38 | Öğle: 13:29 | İkindi: 16:38 | Akşam: 19:10 | Yatsı: 20:25
Bursa ramazan imsakiyesi 2026 (19-28 şubat)
19.02.2026 – İmsak: 06:21 | Sabah: 07:45 | Öğle: 13:23 | İkindi: 16:21 | Akşam: 18:50 | Yatsı: 20:09
20.02.2026 – İmsak: 06:20 | Sabah: 07:44 | Öğle: 13:23 | İkindi: 16:22 | Akşam: 18:51 | Yatsı: 20:10
21.02.2026 – İmsak: 06:19 | Sabah: 07:42 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:22 | Akşam: 18:52 | Yatsı: 20:11
22.02.2026 – İmsak: 06:17 | Sabah: 07:41 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:23 | Akşam: 18:54 | Yatsı: 20:12
23.02.2026 – İmsak: 06:16 | Sabah: 07:40 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:24 | Akşam: 18:55 | Yatsı: 20:13
24.02.2026 – İmsak: 06:15 | Sabah: 07:38 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:25 | Akşam: 18:56 | Yatsı: 20:14
25.02.2026 – İmsak: 06:13 | Sabah: 07:37 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:26 | Akşam: 18:57 | Yatsı: 20:15
26.02.2026 – İmsak: 06:12 | Sabah: 07:35 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:26 | Akşam: 18:58 | Yatsı: 20:16
27.02.2026 – İmsak: 06:11 | Sabah: 07:34 | Öğle: 13:22 | İkindi: 16:27 | Akşam: 18:59 | Yatsı: 20:17
28.02.2026 – İmsak: 06:09 | Sabah: 07:32 | Öğle: 13:21 | İkindi: 16:28 | Akşam: 19:00 | Yatsı: 20:18
Antalya ramazan imsakiyesi 2026 (19-28 şubat)
19.02.2026 – İmsak: 06:15 | Sabah: 07:35 | Öğle: 13:16 | İkindi: 16:19 | Akşam: 18:48 | Yatsı: 20:03
20.02.2026 – İmsak: 06:14 | Sabah: 07:33 | Öğle: 13:16 | İkindi: 16:20 | Akşam: 18:49 | Yatsı: 20:03
21.02.2026 – İmsak: 06:13 | Sabah: 07:32 | Öğle: 13:16 | İkindi: 16:21 | Akşam: 18:50 | Yatsı: 20:04
22.02.2026 – İmsak: 06:11 | Sabah: 07:31 | Öğle: 13:16 | İkindi: 16:21 | Akşam: 18:51 | Yatsı: 20:05
23.02.2026 – İmsak: 06:10 | Sabah: 07:30 | Öğle: 13:16 | İkindi: 16:22 | Akşam: 18:52 | Yatsı: 20:06
24.02.2026 – İmsak: 06:09 | Sabah: 07:28 | Öğle: 13:16 | İkindi: 16:23 | Akşam: 18:53 | Yatsı: 20:07
25.02.2026 – İmsak: 06:08 | Sabah: 07:27 | Öğle: 13:15 | İkindi: 16:23 | Akşam: 18:54 | Yatsı: 20:08
26.02.2026 – İmsak: 06:06 | Sabah: 07:26 | Öğle: 13:15 | İkindi: 16:24 | Akşam: 18:55 | Yatsı: 20:09
27.02.2026 – İmsak: 06:05 | Sabah: 07:24 | Öğle: 13:15 | İkindi: 16:25 | Akşam: 18:56 | Yatsı: 20:10
28.02.2026 – İmsak: 06:04 | Sabah: 07:23 | Öğle: 13:15 | İkindi: 16:25 | Akşam: 18:57 | Yatsı: 20:11
Adana ramazan imsakiyesi 2026 (19-28 şubat)
19.02.2026 – İmsak: 05:56 | Sabah: 07:16 | Öğle: 12:58 | İkindi: 16:00 | Akşam: 18:29 | Yatsı: 19:44
20.02.2026 – İmsak: 05:55 | Sabah: 07:15 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:01 | Akşam: 18:30 | Yatsı: 19:45
21.02.2026 – İmsak: 05:54 | Sabah: 07:14 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:02 | Akşam: 18:31 | Yatsı: 19:46
22.02.2026 – İmsak: 05:53 | Sabah: 07:12 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:03 | Akşam: 18:32 | Yatsı: 19:47
23.02.2026 – İmsak: 05:52 | Sabah: 07:11 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:03 | Akşam: 18:33 | Yatsı: 19:48
24.02.2026 – İmsak: 05:50 | Sabah: 07:10 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:04 | Akşam: 18:34 | Yatsı: 19:49
25.02.2026 – İmsak: 05:49 | Sabah: 07:08 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:05 | Akşam: 18:35 | Yatsı: 19:50
26.02.2026 – İmsak: 05:48 | Sabah: 07:07 | Öğle: 12:57 | İkindi: 16:05 | Akşam: 18:36 | Yatsı: 19:50
27.02.2026 – İmsak: 05:47 | Sabah: 07:06 | Öğle: 12:56 | İkindi: 16:06 | Akşam: 18:37 | Yatsı: 19:51
28.02.2026 – İmsak: 05:45 | Sabah: 07:05 | Öğle: 12:56 | İkindi: 16:07 | Akşam: 18:38 | Yatsı: 19:52
Bir yıl veya daha fazla süreyle oruç tutmayı adamanın hükmü nedir?
Bir yıl veya daha fazla süreyle oruç tutmayı adayan kişinin bu adağını yerine getirmesi gerekir. Ancak oruç tutmanın haram olduğu Kurban bayramının dört günü ile Ramazan bayramının ilk gününde, kadınlar da özel hâllerine rastlayan günlerde oruç tutmazlar; bu oruçları daha sonra kaza ederler. (İbn Nüceym, el-Bahr, 2/318)
Bir sene oruç tutmayı adayan kimse, peş peşe tutma şartı koştuğunda Ramazan dâhil olacağından o zaman ayrıca Ramazan orucu kadar kaza etmesi gerekmez. Zira Ramazan, adağa göre daha öncelikli bir vazifedir. ‘Oruç tutacağım’ ifadesi Ramazanı öncelikle kapsamış olur. Ancak bir yıllık oruçta peş peşe olması şartı getirmemişse Ramazanda tuttuğu farz oruçlar sayısınca Ramazan dışında ayrıca oruç tutması gerekir. (Zeylaî, Tebyîn, 1/346)
Oruç tutmayı adadıktan sonra oruca gücü yetmez hâle gelen birisi, bunun yerine her gün için bir fidye verir. Buna da gücü yetmezse Allah’tan af diler. (Kâsânî, Bedâ’i, 5/91)