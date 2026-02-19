EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuşurken, kapsam dışında kalan çalışanlar için kademeli emeklilik beklentisi gündemdeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar, erken emeklilikle ilgili yeni bir adım atılıp atılmayacağını merak ediyor. 2000 yılı sonrası için farklı bir model gelip gelmeyeceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

1 /4 Mart 2023’te yürürlüğe giren EYT düzenlemesi yaklaşık 2 milyon kişiyi emekli ederken, gözler şimdi kademeli emeklilik tartışmalarına çevrildi. EYT kapsamına giremeyen ve prim gününü tamamlamasına rağmen yaş şartına takılan vatandaşlar, 2000 sonrası sigortalılar için yeni bir düzenleme olup olmayacağını sorguluyor.

2 /4 KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM 2000 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor.

3 /4 EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."