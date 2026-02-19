TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Diyarbakır TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır’da hayata geçirilecek 12 bin 165 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura programı, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda saat 11.00 itibarıyla başladı. Başvuruda bulunan vatandaşlar, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı üzerinden hak sahibi olup olmadıklarını kontrol ediyor. Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde yapılacak konutlara ilişkin kazananlar listesi merakla araştırılıyor. İşte TOKİ Diyarbakır kura çekiliş sonuçları kazananlar tam isim listesi.
TOKİ kura sonuçları Diyarbakır hak sahipliği belirleme kurası sonuçları
Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’ndaki kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Diyarbakır TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.