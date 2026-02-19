Bursa sahur vakti 2026: Bursa'da ilk sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? Diyanet Bursa İmsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi ile Bursa’da sahur ve iftar vakitleri netleşti. Ramazan ayı 19 Şubat 2026’da başlarken, ilk imsak ve ilk iftar saatleri de belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Bursa için güncel sahur ve iftar saatlerini Diyanet’in resmi takviminden takip edebilecek.
Bursa’da 2026 Ramazan ayı için sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi imsakiye ile duyuruldu. 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak Ramazan ayı boyunca Bursa’da yaşayan vatandaşlar, imsak vaktiyle oruca başlayacak, akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Bursa imsakiye 2026 tablosu, sahur saati ve iftar vakti aramalarına da yanıt veriyor.
Bursa’da ilk sahur ve imsak vakti
Bursa’da ilk iftar saat kaçta?
Ramazan ayının ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı Bursa’da iftar saati 18:50 olarak açıklandı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açılacak. İftar vakti de günlere göre kademeli olarak ilerleyecek ve her gün birkaç dakika farklılık gösterecek.
2026 Bursa Ramazan imsakiye tablosu
Ramazan ayının ilk beş günü için Bursa sahur ve iftar saatleri şöyle:
1. gün (19 Şubat Perşembe): Sahur 06:21 - İftar 18:50
2. gün (20 Şubat Cuma): Sahur 06:20 - İftar 18:51
3. gün (21 Şubat Cumartesi): Sahur 06:19 - İftar 18:52
4. gün (22 Şubat Pazar): Sahur 06:17 - İftar 18:54
5. gün (23 Şubat Pazartesi): Sahur 06:16 - İftar 18:55
Bursa’da Ramazan boyunca sahur saati (imsak vakti) ve iftar vakti bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan “2026 Ramazan İmsakiyesi” bölümünden günlük olarak görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, Bursa iftar saati ve sahur vakti bilgilerini buradan takip edebilecek.