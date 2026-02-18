Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 18 Şubat günün maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu son 16 play-off turuyla sürüyor. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik eşleşmeler 18 Şubat Çarşamba akşamı sahne alacak. Türkiye’deki futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçlarını TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor kanalları üzerinden takip edebilecek.

Şampiyonlar ligi yayın hakları TRT’de

Bu sezon itibarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayın hakları TRT bünyesinde bulunuyor. Son 16 play-off turundan başlayarak son 16, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarına kadar tüm kritik mücadeleler TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece Avrupa futbolunun dev randevuları Türkiye’de şifresiz ve dijital platform üzerinden izlenebilecek.

Bugün hangi maçlar var? 18 Şubat maç programı

18 Şubat Çarşamba günü son 16 play-off etabının ikinci gün karşılaşmaları oynanacak. Bu kapsamda sahaya çıkacak dört maçın tamamı Tabii Spor ve platformun alt kanalları aracılığıyla ekranlara gelecek.

Saat 20.45’te Karabağ ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Tabii Spor’dan canlı yayınlanacak.

Saat 23.00 seansında ise üç farklı karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Club Brugge ile Atletico Madrid arasındaki maç Tabii Spor 1’den, Bodo/Glimt ile Inter mücadelesi Tabii Spor’dan, Olympiakos ile Bayer Leverkusen karşılaşması ise Tabii Spor 2’den canlı olarak izlenebilecek.

Şampiyonlar ligi heyecanı sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turunun tamamlanmasının ardından son 16 aşamasına geçilecek. Avrupa futbolunun en önemli kupasında ilerleyen turlarda oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçları da aynı yayın planı çerçevesinde TRT ve Tabii Spor üzerinden futbolseverlerle buluşacak.







