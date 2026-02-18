Bodo Glimt - Inter maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Hakan'lı Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam saat 23.00'de deplasmanda Bodo Glimt'e konuk olacak. Tabii spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmanın canlı izlemek linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Avrupa kupalarında bugüne kadar Bodo/Glimt ile iki kez karşılaşan Inter, 1978/79 Kupa Galipleri Kupası'nda sahne alan iki karşılaşmayı toplam yedi gol atarak kazandı (5-0 & 2-1).Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında ikinci kez bir Norveç ve İtalya temsilcisi karşı karşıya gelecek. Bu iki ülkenin temsilcilerinin karşı karşıya geldiği bir önceki eşleşmede Juventus, 1996/97'de çeyrek finalde Rosenborg'u toplam 3-1'lik skorla geçti.

Avrupa kupalarında bugüne kadar bir Norveç temsilcisine iki kez konuk olan Inter, bu karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı (2-2 vs Rosenborg; Eylül 2022 & 2-1 vs Bodo/Glimt; Ekim 1978).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son iki maçını kazanan Bodo/Glimt, Kupa 1 tarihinde üst üste üç galibiyet alan ilk Norveç takımı olmak için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarındaki son üç mağlubiyetinin ikisini final maçlarında alan Inter (0-5 vs PSG; 2024/25 & 0-1 vs Manchester City; 2022/23), şampiyonluk karşılaşmaları dışındaki son 15 eleme maçının sadece birini kaybetti (10G 4B).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk dört haftasında yakaladığı beklenen gol değeri ile attığı gol sayısı arasında en büyük negatif farka sahip dördüncü takım olan Bodo/Glimt (-3.1; 5 gol & 8.1 xG), son dört haftada en büyük dördüncü pozitif farkın sahibi konumunda (+2.4; 9 gol & 6.6 xG).

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yaptığı hücumların en büyük bölümünü sol kanattan gerçekleştiren takım Inter (%41.1).

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 20+ şut pası veren ve çalım atan tek oyuncu, Bodo/Glimt forması giyen Jens Peter Hauge (20 şut pası & 26 çalım).

Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol atan Lautaro Martinez, bir İtalyan takımının formasıyla Alessandro Del Piero (42; Juventus), Filippo Inzaghi (29; Milan) ve Andriy Shevchenko'nun (29; Milan) ardından en yüksek sayıya ulaşan isim.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla oyuncusu maçların tamamında sahada kalan takım Bodo/Glimt (3; Odin Bjortuft, Patrick Berg & Fredrik Sjovold).

BODO GLİMT - INTER MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bodo Glimt - Inter maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşma tabii spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

