Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İsrail’de deprem mi oldu? Telefonlara 7 büyüklüğünde deprem uyarısı gönderildi

İsrail’de deprem mi oldu? Telefonlara 7 büyüklüğünde deprem uyarısı gönderildi

09:0818/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Deprem mi oldu?
Deprem mi oldu?

Türkiye genelinde milyonlarca deprem uygulaması kullanıcısının telefonuna sabah saatlerinde “İsrail’de 7 büyüklüğünde deprem” uyarısı gönderildi. Telefonlarından gelen uyarıyı açan vatandaşlar, bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail'e ilişkin olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Peki İsrail’de 7 büyüklüğünde deprem mi oldu?

Deprem Ağı ve benzeri erken uyarı uygulamaları, bu sabah saatlerinde İsrail’de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine dair kullanıcılara bildirim gönderdi. Kısa sürede sosyal medyada da yayılan bu uyarı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. Sosyal medyada Türk ve Yunan kullanıcıların paylaşımlarına göre, İsrail'de bu sabah saatlerinde deprem meydana geldiği iddia edildi. Türkiye saatiyle 06.00 sıralarında 7.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığı öne sürülürken, birçok kişi Deprem Ağı ve benzeri uygulamalardan gelen bildirimlerle uyandığını belirtti. Ancak söz konusu depreme ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail’de 7 büyüklüğünde deprem oldu mu?

Türkiye genelinde çok sayıda kullanıcıya ulaşan bildirimde, İsrail’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve bazı bölgelerde hissedilebileceği ifade edildi. Telefonlarından gelen uyarıyı açan vatandaşlar, bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail'e ilişkin olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Ancak resmi deprem kayıtlarında, belirtilen büyüklükte bir sarsıntıya dair herhangi bir veri bulunmadığı görüldü. Bu durum, bildirimin doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kullanıcı yorumlarından bazıları şöyle:

“İsrail'de 7.0 deprem bildirimi geldi, aklımı yitiriyordum...”

“Uygulama 7.0 İsrail’de deprem uyarısı verdi. İstanbul’da hafif hissedilecek dedi. Hissetmedik. Var mı ülkemizde hisseden?”

“54 km ötede 7 şiddetinde deprem diye alarm ötmeye başladı. Bir baktım İsrail yazıyor sonra...”

“Ne alaka yahu İsrail'in deprem uyarısı bize geliyor! Üstelik şu şekilde, aklım çıktı! Nasıl iş bu...”

#israil deprem
#Deprem son dakika
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk ödeme Ramazan Bayramı'nda! Bu yıl SSK, Bağ-Kur (4A, 4B, 4C) emekli ikramiyesi ne kadar ödenecek?