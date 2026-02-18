Deprem Ağı ve benzeri erken uyarı uygulamaları, bu sabah saatlerinde İsrail’de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine dair kullanıcılara bildirim gönderdi. Kısa sürede sosyal medyada da yayılan bu uyarı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. Sosyal medyada Türk ve Yunan kullanıcıların paylaşımlarına göre, İsrail'de bu sabah saatlerinde deprem meydana geldiği iddia edildi. Türkiye saatiyle 06.00 sıralarında 7.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığı öne sürülürken, birçok kişi Deprem Ağı ve benzeri uygulamalardan gelen bildirimlerle uyandığını belirtti. Ancak söz konusu depreme ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.