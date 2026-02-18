Türkiye genelinde milyonlarca deprem uygulaması kullanıcısının telefonuna sabah saatlerinde “İsrail’de 7 büyüklüğünde deprem” uyarısı gönderildi. Telefonlarından gelen uyarıyı açan vatandaşlar, bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail'e ilişkin olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Peki İsrail’de 7 büyüklüğünde deprem mi oldu?
Deprem Ağı ve benzeri erken uyarı uygulamaları, bu sabah saatlerinde İsrail’de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine dair kullanıcılara bildirim gönderdi. Kısa sürede sosyal medyada da yayılan bu uyarı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açarken, resmi kurumlardan yapılacak açıklamalar merakla beklenmeye başlandı. Sosyal medyada Türk ve Yunan kullanıcıların paylaşımlarına göre, İsrail'de bu sabah saatlerinde deprem meydana geldiği iddia edildi. Türkiye saatiyle 06.00 sıralarında 7.0 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığı öne sürülürken, birçok kişi Deprem Ağı ve benzeri uygulamalardan gelen bildirimlerle uyandığını belirtti. Ancak söz konusu depreme ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
İsrail’de 7 büyüklüğünde deprem oldu mu?
Türkiye genelinde çok sayıda kullanıcıya ulaşan bildirimde, İsrail’de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve bazı bölgelerde hissedilebileceği ifade edildi. Telefonlarından gelen uyarıyı açan vatandaşlar, bildirimin yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail'e ilişkin olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Ancak resmi deprem kayıtlarında, belirtilen büyüklükte bir sarsıntıya dair herhangi bir veri bulunmadığı görüldü. Bu durum, bildirimin doğruluğuna ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Kullanıcı yorumlarından bazıları şöyle:
“İsrail'de 7.0 deprem bildirimi geldi, aklımı yitiriyordum...”
“Uygulama 7.0 İsrail’de deprem uyarısı verdi. İstanbul’da hafif hissedilecek dedi. Hissetmedik. Var mı ülkemizde hisseden?”
“54 km ötede 7 şiddetinde deprem diye alarm ötmeye başladı. Bir baktım İsrail yazıyor sonra...”
“Ne alaka yahu İsrail'in deprem uyarısı bize geliyor! Üstelik şu şekilde, aklım çıktı! Nasıl iş bu...”