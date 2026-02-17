Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 17 Şubat bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Son 16 Play-Off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus takımıyla karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in rakibi Benfica olurken, Atalanta deplasmanda Borussia Dortmund’a konuk olacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Sadd ile Al Ittihad, Al Gharafa ile Tractor Sazi üç puan için mücadele verecek. Trendyol 1. Lig’de ise Hatayspor - Iğdırspor kozlarını paylaşacak. İşte 17 Şubat bugün oynanacak maçlar.