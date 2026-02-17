Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 17 Şubat bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

10:4417/02/2026, Salı
Bugün futbolda heyecan zirveye çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde birbirinden kritik karşılaşmalar sahne alacak. Temsilcimiz Galatasaray, dev mücadelede Juventus’un karşısına çıkarken, Real Madrid sahasında Benfica’yı ağırlayacak. Borussia Dortmund ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Monaco ile PSG son 16 Play-Off turunda karşı karşıya gelecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir gece yaşanacak. İşte 17 Şubat bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Son 16 Play-Off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus takımıyla karşı karşıya geliyor. Real Madrid’in rakibi Benfica olurken, Atalanta deplasmanda Borussia Dortmund’a konuk olacak. AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Sadd ile Al Ittihad, Al Gharafa ile Tractor Sazi üç puan için mücadele verecek. Trendyol 1. Lig’de ise Hatayspor - Iğdırspor kozlarını paylaşacak. İşte 17 Şubat bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

13:00 Machida - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

13:00 FC Seoul - Hiroshima AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

14:30 Hatayspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

15:15 Johor Darul - Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Buriram - Shanghai Shenhua AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

17:00 Ümraniyespor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Al Gharafa - Tractor Sazi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:00 Al Sadd - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

20:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:45 Galatasaray - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

21:15 Al Hussein - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

22:45 Dundee United - Spartans İskoçya Kupası Sıfır TV

23:00 Benfica - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

23:00 B.Dortmund - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

23:00 Monaco - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

#Galatasaray
#Juventus
#Real Madrid
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Bugünkü maçlar
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
