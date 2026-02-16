Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 16 Şubat Pazartesi maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 16 Şubat Pazartesi maç programı

10:1416/02/2026, Pazartesi
Bugün de yeşil sahalarda birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Real Sociedad B - Malaga İspanya La Liga’da üç puan için mücadele verecek. İtalya Serie A’da Cagliari - Lecce kozlarını paylaşacak. İşte 16 Şubat Pazartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. İngiltere FA Cup’ta Macclesfield - Brentford karşı karşıya gelecek. Al Ahli - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi maçında kozlarını paylaşacak. İspanya La Liga’da da heyecan var. Real Sociedad B - Malaga yeşil sahada kıyasıya mücadele verecek. İşte 16 Şubat Pazartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:30 Shamakhi - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

15:00 Galatasaray - Eyüpspor TFF Elit U19 Ligi Galatasaray Youtube

16:00 Qabala - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Al Ahli - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Sharjah - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

20:00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:15 Al Shorta - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

21:15 Al Hilal - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:30 Real Sociedad B - Malaga İspanya La Liga 2 S Sport Plus

22:30 Macclesfield - Brentford İngiltere FA Cup tabii Spor

22:45 Cagliari - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Girona - Barcelona İspanya La Liga S Sport

