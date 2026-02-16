Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 16 Şubat Pazartesi maç programı

Bugün de yeşil sahalarda birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Real Sociedad B - Malaga İspanya La Liga’da üç puan için mücadele verecek. İtalya Serie A’da Cagliari - Lecce kozlarını paylaşacak. İşte 16 Şubat Pazartesi maç programı.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:30 Shamakhi - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 15:00 Galatasaray - Eyüpspor TFF Elit U19 Ligi Galatasaray Youtube

16:00 Qabala - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 19:00 Al Ahli - Al Ahli Dubai AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 19:00 Al Sharjah - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

20:00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 21:15 Al Shorta - Al Duhail AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 21:15 Al Hilal - Al Wahda AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

22:30 Real Sociedad B - Malaga İspanya La Liga 2 S Sport Plus 22:30 Macclesfield - Brentford İngiltere FA Cup tabii Spor