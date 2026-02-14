Yeni Şafak
İllere Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Geldi! Meteoroloji İlleri Tek Tek Duyurdu: 3 Gün İçin Kritik Uyarı

12:2614/02/2026, Cumartesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Şubat 2026 Cuma günü için peş peşe uyarılar yayımladı. Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olması beklenen kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar nedeniyle Marmara’dan Akdeniz’e, Karadeniz’den Güneydoğu’ya kadar geniş bir alanda alarm verildi. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışın şiddetini artıracağı bildirildi.

Yurt genelinde sağanak alarmı… Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 13 Şubat Cuma günü birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir, Antalya ve Mersin başta olmak üzere bazı illerde yağışın çok kuvvetli olacağı tahmin edilirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK GÜNLERCE SÜRECEK

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışı alarmı verildi.

13 ŞUBAT CUMA:

Bayburt, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde şiddetli kar yağışı bekleniyor.

14 ŞUBAT CUMARTESİ:

Bayburt, Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illerinde şiddetli kar yağışı ve sağanak yağış bekleniyor.

17 ŞUBAT SALI:

Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

49 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre 13 Şubat Cuma günü Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Uyarılar; kuvvetli rüzgâr, fırtına, sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar riskini kapsıyor.

