İllere Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Geldi! Meteoroloji İlleri Tek Tek Duyurdu: 3 Gün İçin Kritik Uyarı

Yurt genelinde sağanak alarmı… Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 13 Şubat Cuma günü birçok bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. İzmir, Antalya ve Mersin başta olmak üzere bazı illerde yağışın çok kuvvetli olacağı tahmin edilirken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.