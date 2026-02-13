TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 2026! KOCAELİ TOKİ hak sahibi belirleme kura sonuçları açıklandı mı? Kocaeli TOKİ kura sonucu sorgulama Gebze, Derince, Körfez, Dilovası, Çayırova

500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kocaeli’de yapılacak kura çekimi için takvim netleşti. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde kent genelinde inşa edilecek 10 bin 340 konutun hak sahipleri, 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak çekilişle belirlenecek. Yoğun ilgi gören projede başvuru rakamları da dikkat çekti.
Kocaeli için toplam 153 bin 432 kişi başvuru yaparken, 21 bin 46 başvuru şartları taşımadığı gerekçesiyle elendi. Yapılan incelemelerin ardından 132 bin 386 aday kura çekimine katılmaya hak kazandı. Böylece gözler, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş saatine çevrildi.
KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca asil ve yedek hak sahipleri isim listeleri de aynı gün erişime açılacak. Kura sonucu ev sahibi olmaya hak kazanan şanslı isimler, %10 peşinat ödeyerek hayallerindeki eve kavuşacak. Geri kalan borçlar ise 20 yıla varan (240 ay) vade seçenekleriyle ödenebilecek. Özellikle kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sunan bu modelde, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri dar gelirli ailelerin önceliği olacak.
KOCAELİ TOKİ 10 BİN 340 KONUT İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI
TOKİ tarafından Kocaeli’de hayata geçirilecek konutların ilçe bazlı dağılımı şu şekilde açıklandı:
İzmit-Başiskele-Kartepe: 4.800 Konut
Gebze: 2.000 Konut
Dilovası: 1.750 Konut
Körfez: 1.200 Konut
Çayırova: 500 Konut
Derince: 90 Konut