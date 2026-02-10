12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA: 12. Yargı Paketinde af var mı, maddeleri neler, ne zaman çıkacak?

Bakan Tunç, "Bu düzenleme ayrıca kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişi 3 yıl erkene alan düzenleme. Burada Meclis'imiz kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarı, cinsel suçlar, örgütlü ve terör suçlarını kapsam dışı bıraktı. Kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmadan da 18 bin kişi yararlanmış oldu." ifadesini kullandı.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde "Ceza Adaletinin Sağlanması" hedefinin yer aldığını hatırlatan Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündeme getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor."