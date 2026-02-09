Türkiye'nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak, 86 milyon 92 bin 168 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kırşehir’de hiç evlenmeyenlerin sayısı 53 bin 113 olarak kaydedildi. Bekar nüfusun cinsiyet dağılımında erkeklerin fazla olduğu görüldü. Kentte 29 bin 588 erkek hiç evlenmezken, kadınlarda bu sayı 23 bin 525 oldu. Verilere göre Kırşehir’de evli nüfus 123 bin 663’e ulaştı. Evli kadın sayısı 60 bin 810, evli erkek sayısı ise 62 bin 853 olarak açıklandı. Kırşehir’in toplam nüfusu 242 bin 777 olarak belirlendi. TÜİK verilerinde il merkezinde nüfus artışı yaşanırken, kırsal nüfusta azalma olduğu bildirildi.