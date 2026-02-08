Okullarda ikinci ara tatil hangi gün başlıyor, kaç gün sürecek? Bayram tatili ile birleşecek mi? MEB 2026 Mart ara tatili tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 takvimine göre okullarda ikinci ara tatil mart ayında yapılacak. Tatil, Ramazan Bayramı günleriyle aynı haftaya denk geliyor. Öğrenciler ve veliler için hafta sonlarıyla uzayan bir dinlenme süresi oluşurken, ara tatil uygulamasının geleceği Bakan Yusuf Tekin’in açıklamalarıyla yeniden tartışma konusu oldu. Peki okullarda 2. ara tatil hangi gün? Bayram tatili ile birleşecek mi? İşte tarihler...

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren ikinci ara tatil takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlamasına göre, mart ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle tatile çıkacak, 23 Mart Pazartesi günü yeniden okula dönecek.

İkinci ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? Belirlenen tarihler, Ramazan Bayramı ile çakışıyor. Bayram arefesi 19 Mart Perşembe, bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk geliyor.

Böylece ara tatil, hafta sonlarıyla birlikte birleşerek öğrencilere daha uzun bir mola imkânı sunacak. Bu durum, ailelerin tatil planlarını da doğrudan etkileyen önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.



Ara tatiller kaldırılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü açıkladı. Tekin, velilerden ve öğretmenlerden gelen taleplerde, tatil sonrası öğrencilerin okula uyum sürecinde zorluklar yaşandığının sıkça dile getirildiğini belirtti. Bakanlık, 2019'dan bu yana uygulanan sistemin eğitim süreçlerine etkisini analiz etmeye devam ediyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı önemli tarihler MEB takvimine göre okullar 8 Eylül 2025'te açılacak, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026'da uygulanacak. İkinci dönem ara tatilinin ardından eğitim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı tatil tarihleri Okulların Açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025 Yarıyıl Tatili: 19 - 30 Ocak 2026 İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026 Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

