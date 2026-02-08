TOKİ Kütahya konut kurası için nefesler tutuldu. TOKİ Kütahya başvuru sonuçları yayımlandı mı sorusu başvuru yapan vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alırken, kura listesine kimler girecek, TOKİ Kütahya kura listesi nasıl öğrenilir ve kabul edilen ve reddedilen başvurular nerede açıklanıyor başlıkları yoğun şekilde araştırılıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kütahya kurası 9 Şubat’ta çekiliyor ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. İşte Kütahya TOKİ kura çekiliş listesi.