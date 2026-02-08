Yeni Şafak
TOKİ Kütahya kura listesi sorgulama ekranı: Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir?

13:358/02/2026, Pazar
TOKİ Kütahya konut kurası için geri sayım sürerken, başvuru yapan binlerce vatandaş sonuçlara kilitlenmiş durumda. TOKİ Kütahya başvuru sonuçlarının henüz yayımlanıp yayımlanmadığı, kura listesine kimlerin gireceği ve kura sonuçlarının nereden öğrenileceği en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. 9 Şubat saat 110'de Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde çekilecek Kütahya TOKİ kurasında, kuraya girecekler listesi yayımlandı. İşte kuraya katılacaklara ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.

TOKİ Kütahya konut kurası için nefesler tutuldu. TOKİ Kütahya başvuru sonuçları yayımlandı mı sorusu başvuru yapan vatandaşların gündeminde ilk sırada yer alırken, kura listesine kimler girecek, TOKİ Kütahya kura listesi nasıl öğrenilir ve kabul edilen ve reddedilen başvurular nerede açıklanıyor başlıkları yoğun şekilde araştırılıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kütahya kurası 9 Şubat’ta çekiliyor ve hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. İşte Kütahya TOKİ kura çekiliş listesi.

TOKİ Kütahya kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde 3 bin 592 sosyal konutun inşa edileceği Kütahya TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı. Buna göre, TOKİ Kütahya kurası 9 Şubat'ta saat 11:00'de Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde çekilecek.

Kütahya TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Kütahya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

TOKİ Kütahya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

