Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? 13 bin 289 TOKİ Hatay hak sahipliği belirleme kurası ne zaman çekilecek?

Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? 13 bin 289 TOKİ Hatay hak sahipliği belirleme kurası ne zaman çekilecek?

15:267/02/2026, Cumartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tüm hızıyla sürerken, gözler şimdi Hatay’a çevrildi. 29 Aralık’ta başlayan ve şu ana kadar 32 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından Hatay’daki hak sahipleri kura tarihine odaklandı. Deprem bölgesinde hayata geçirilecek projeler kapsamında Hatay TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde kura heyecanı devam ediyor. 81 ili kapsayan 500 bin konut projesinde birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, Hatay için geri sayım başladı. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, Hatay TOKİ kura tarihine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

TOKİ HATAY 13 BİN 289 KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Hatay 13 bin 289 konut için hak sahipliği belirleme kurası için tarih henüz açıklanmadı.

Ocak ayı içerisinde kurası çekilecek olan iller 25 Ocak tarihinde açıklanırken Hatay o iller arasında yer almadı. Hatay 13 bin 289 konut kura çekilişinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

