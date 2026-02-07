Yeni Şafak
Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? Diyarbakır TOKİ 12 bin 165 konut kura tarihi belli oldu mu?

09:557/02/2026, Cumartesi
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kura heyecanı sürerken, gözler Diyarbakır’a çevrildi. Bölgede birçok ilde çekilişler tamamlanırken, Diyarbakır ve Gaziantep için bekleyiş devam ediyor. 12 bin 165 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura tarihinin netleşip netleşmediğini araştırıyor. Peki TOKİ Diyarbakır kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte son durum…

Diyarbakır’da TOKİ kurası için geri sayım sürüyor. Güneydoğu’da birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, Diyarbakır’daki 12 bin 165 konutluk proje için tarih henüz netleşmedi. Başvurusunu tamamlayan adaylar, kura çekiminin hangi gün yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. İşte TOKİ Diyarbakır kura takvimine ilişkin gelişmeler…

TOKİ DİYARBAKIR 12 BİN 165 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Kura takvimi TOKİ tarafından haftalık olarak açıklanmaya devam ediyor. TOKİ kura çekilişinin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE İKİ İL KALDI!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis'te kuralar çekilirken Gaziantep ve Diyarbakır'da ise henüz kuralar çekilmedi.

TOKİ 2-8 ŞUBAT KURA TAKVİMİ

TOKİ tarafından duyurulan takvimi göre 2-8 Şubat tarihlerinde 10 ilde daha kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

2 Şubat 2026 Pazartesi - Elazığ (3.825) ÇEKİLDİ

3 Şubat 2026 Salı - Kayseri (7.562), Zonguldak (1.872) ÇEKİLDİ!

4 Şubat 2026 Çarşamba: Kırşehir (1.633), Düzce (2.470)

5 Şubat 2026 Perşembe: Kahramanmaraş (8.195), Afyonkarahisar (4.370)

6 Şubat 2026 Cuma: Osmaniye (2.990)

7 Şubat 2026 Cumartesi: Yalova (1.805), Kırıkkale (1.736)

KURA ÇEKİLİŞİ YAPILAN İLLER

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir Bartın, Elazığ, Kayseri ve Zonguldak'ta 157 bin 517 hak sahibi belirlendi.

