Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Messenger'da uçtan uca şifreleme ne anlama gelir ve nasıl yapılır?

Messenger'da uçtan uca şifreleme ne anlama gelir ve nasıl yapılır?

16:146/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Messenger'da uçtan uca şifreleme
Messenger'da uçtan uca şifreleme

Uçtan uca şifreleme sayesinde, mesajlarınızın ve aramalarınızın içeriklerini Meta da dahil olmak üzere sizin dışınızda ve iletişim kurduğunuz kişiler dışında hiç kimse göremez veya dinleyemez. Uçtan uca şifrelenmiş bir sohbetlerde her cihazın özel anahtarı olur. Bu sohbetlerdeki mesajlarınız, gönderilirken cihazınız tarafından kilitlenir. İşte uçtan uca şifrelenmiş sohbetler hakkında önemli bilgiler.

Messenger'da bir sohbetin uçtan uca şifrelenmiş olup olmadığını kontrol etmek için sohbet ayarlarında (kilit) Uçtan uca şifrelenmiş ifadesinin bulunup bulunmadığına bakın. Messenger'a yeni bir cihazdan giriş yaptığınızda, yedeğinize kaydettiğiniz uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerinizi tercih ettiğiniz güvenlik yöntemi üzerinden geri yüklemeniz gerekir.

Uçtan uca şifreleme özelliği konuşmanızı nasıl korur?Uçtan uca şifrelenmiş bir sohbetlerde her cihazın özel anahtarı olur. Bu sohbetlerdeki mesajlarınız, gönderilirken cihazınız tarafından kilitlenir. Mesajların kilidini, yalnızca sohbet anahtarlarından birinin bulunduğu cihazlar açabilir.

Bu özel anahtarlara sahip olan kişilerin dışında kimse mesajlarınıza veya aramalarınıza erişemez. Uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerde, eşleşen benzersiz anahtarlar yalnızca sizde ve konuştuğunuz kişilerde bulunur.

Uçtan uca şifrelenmiş sohbetler hakkında önemli bilgiler

Uçtan uca şifrelenmiş sohbetteki birinin başkalarıyla paylaştığı sohbet mesajları, ilgili kişiler tarafından okunabilir veya dinlenebilir. Takma ad, sohbet teması ve ifade gibi sohbet özelleştirmeleri uçtan uca şifrelenmez. Sohbetiniz Messenger yükseltmesinden önce uçtan uca şifrelemeyle korunmamışsa, yükseltmeden önce gönderilmiş mesajlarla kurulan etkileşimler uçtan uca şifrelenmez. Mesajlara bırakılan ifadeler de bu etkileşimlerin kapsamındadır.

Messenger'da sohbet güvenliği yükseltilmeden önce gönderilmiş mesajlarda, sabitleme veya yanıtlama gibi bazı eylemler kullanılamayabilir.

#Messenger'
#facebook
#uçtan uca şifreleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa barajlarında son durum: Yağışlar işe yaradı! Doluluk oranı bir günde yüzde 4,4 arttı