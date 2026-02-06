Messenger'da uçtan uca şifreleme ne anlama gelir ve nasıl yapılır?

Messenger'da bir sohbetin uçtan uca şifrelenmiş olup olmadığını kontrol etmek için sohbet ayarlarında (kilit) Uçtan uca şifrelenmiş ifadesinin bulunup bulunmadığına bakın. Messenger'a yeni bir cihazdan giriş yaptığınızda, yedeğinize kaydettiğiniz uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerinizi tercih ettiğiniz güvenlik yöntemi üzerinden geri yüklemeniz gerekir.

Uçtan uca şifreleme özelliği konuşmanızı nasıl korur?Uçtan uca şifrelenmiş bir sohbetlerde her cihazın özel anahtarı olur. Bu sohbetlerdeki mesajlarınız, gönderilirken cihazınız tarafından kilitlenir. Mesajların kilidini, yalnızca sohbet anahtarlarından birinin bulunduğu cihazlar açabilir.

Bu özel anahtarlara sahip olan kişilerin dışında kimse mesajlarınıza veya aramalarınıza erişemez. Uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerde, eşleşen benzersiz anahtarlar yalnızca sizde ve konuştuğunuz kişilerde bulunur.

Uçtan uca şifrelenmiş sohbetler hakkında önemli bilgiler

Uçtan uca şifrelenmiş sohbetteki birinin başkalarıyla paylaştığı sohbet mesajları, ilgili kişiler tarafından okunabilir veya dinlenebilir. Takma ad, sohbet teması ve ifade gibi sohbet özelleştirmeleri uçtan uca şifrelenmez. Sohbetiniz Messenger yükseltmesinden önce uçtan uca şifrelemeyle korunmamışsa, yükseltmeden önce gönderilmiş mesajlarla kurulan etkileşimler uçtan uca şifrelenmez. Mesajlara bırakılan ifadeler de bu etkileşimlerin kapsamındadır.