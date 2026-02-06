Çankırı TOKİ kura çekimi ne zaman? 500 bin sosyal konut TOKİ Çankırı kurası çekiliş tarihi açıklandı mı?

Çankırı TOKİ kura çekimi için geri sayım sürüyor. Türkiye Yüzyılı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı merkez ve ilçelerinde inşa edilecek bin 753 konutun hak sahipleri, yapılacak kura ile belirlenecek. İşte TOKİ kura tarihi ile kuraya katılacaklar listesine ilişkin detaylar.
Çankırı’da TOKİ kapsamında yapılacak bin 753 sosyal konut için beklenen kura çekimi gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un haftalık kura takvimini duyurmasının ardından, Çankırı kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.
Çankırı TOKİ kura çekilişi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı’da bin 753 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre Çankırı TOKİ kurası 11 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek.
TOKİ Çankırı kura tarihi için tıklayın
Çankırı TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Çankırı TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.
TOKİ Çankırı kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
TOKİ Çankırı kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Çankırı kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı’da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
Çankırı'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Çankırı'da fiyatlar şu şekilde:
Çankırı'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Çankırı'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Çankırı'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.