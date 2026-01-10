Sömestr tatili ne zaman 2026, karne tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman kapanıyor?

MEB’in açıkladığı 2025-2026 çalışma takvimiyle birlikte “okullar ne zaman kapanacak, sömestr tatili kaç gün sürecek?” soruları netlik kazandı. Buna göre ilk dönem, 16 Ocak 2026’da karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birleşen yarıyıl tatiline 19 Ocak’ta başlayacak ve 30 Ocak’a kadar tatil yapacak. Yeni dönemin ilk ders günü ise 2 Şubat 2026 olarak belirlendi.

2026 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimine göre, yarıyıl tatili (sömestr) resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ancak öğrenciler için fiili tatil, 16 Ocak Cuma günü ders bitimiyle birlikte start alacak. Toplamda iki hafta sürecek olan 15 tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde öğrenciler, toplamda 16 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı yakalamış olacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, AÇILACAK?

Öğrenciler ve veliler için takvimdeki en kritik iki tarih olan okul kapanış ve açılış günleri şu şekilde netleşti:

Okullar ne zaman kapanacak 2026?

Okullar Ne Zaman Kapanıyor (1. Dönem): 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Milyonlarca öğrenci bu tarihte karne heyecanı yaşayarak sömestr tatiline adım atacak.