Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mersin TOKİ çekilişi ne zaman 2026, TOKİ Mersin kura çekimi ne zaman soruları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye genelinde kura çekimleri aşamalı olarak sürerken, Mersin için henüz resmî bir tarih açıklanmadı. Peki 2026 TOKİ kura takvimi Mersin tarihi ne zaman belli olacak?
TOKİ Mersin kura çekilişi için geri sayım başladı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, Mersin’de yapılacak kura tarihine çevrildi. Türkiye geneli sosyal konut kura çekimi devam ederken, 8 bin 190 konutun inşa edileceği Mersin için TOKİ kura takvimi merak ediliyor.
Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman 2026?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmî duyurular incelendiğinde, Mersin TOKİ çekilişi ne zaman 2026 sorusuna yönelik olarak şu an için açıklanmış net bir tarih bulunmadığı görülüyor. TOKİ’nin güncel kura takviminde Mersin'e ilişkin herhangi bir gün ve saat bilgisi yer almıyor. Yetkililer, kura tarihlerinin kesinleşmesi halinde kamuoyunun yalnızca TOKİ’nin resmî internet sitesi ile kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirileceğini vurguluyor.
TOKİ Mersin kura çekimi canlı nereden izlenir?
TOKİ Mersin kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde canlı yayınla gerçekleştirilecek. Mersin TOKİ kura çekimi ne zaman sorusuna paralel olarak, çekiliş tarihi netleştiğinde canlı yayın bağlantıları da resmî kanallar üzerinden paylaşılacak. Kura çekimi; TOKİ’nin resmî YouTube kanalı, TOKİ resmî internet sitesi ve zaman zaman kurumun sosyal medya hesapları üzerinden eş zamanlı olarak izlenebilecek.
2026 TOKİ Mersin’de kaç konut yapılacak?
TOKİ’nin yayımladığı proje verilerine göre Mersin genelinde yapılması planlanan konut sayıları şöyle:
MERSİN MERKEZ (AKDENİZ,MEZİTLİ,TOROSLAR,YENİŞEHİR) 5000
YDINCIK 40
ERDEMLİ 500
GÜLNAR 100
MUT 750
SİLİFKE 800
TARSUS 1000
TOKİ Mersin konut fiyatları ve taksit bilgileri
Mersin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Mersin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Mersin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.