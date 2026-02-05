KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2026: Kentsel dönüşüm başkanlığı kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için, öncelikle binanızın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi ve resmi olarak tahliye edilmesi gerekir. Bu aşamadan sonra hak sahipleri; kimlik, tapu kaydı veya kira sözleşmesi, riskli yapı tespit raporu, tahliye belgesi ve IBAN bilgileri ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine ya da ilgili belediyelere başvuru yapar.