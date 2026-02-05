KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2026: Kentsel dönüşüm başkanlığı kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

Kentsel dönüşüm kira yardımı, 2026 yılı itibarıyla dönüşüm sürecine giren vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamalarda, kira ve taşınma yardımlarına ilişkin güncel tutarlar, başvuru şartları ve hak sahipliği kriterleri merak ediliyor.
Depreme dayanıklı şehir hedefi doğrultusunda yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hız kazanırken, 2026 kentsel dönüşüm kira yardımı detayları da gündeme geldi. Özellikle Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan dönüşüm çalışmaları, kira desteği başvurularına olan ilgiyi artırdı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI 2026 NE KADAR?
2026 kentsel dönüşüm kira yardımı, yapılan yeni düzenlemelerle birlikte illerin yaşam maliyeti ve nüfus yoğunluğuna göre güncellenen bir destek sistemi hâline geldi. Büyükşehirlerde rakamlar üst seviyelere taşınırken, İstanbul için belirlenen aylık kira yardımı 9.000 TL ile 10.500 TL, diğer büyükşehirlerde ise 7.500 TL ile 8.500 TL aralığında uygulanıyor.
Daha küçük şehirlerde bu tutar 5.500 TL – 6.000 TL bandında seyrediyor. Kiracılara ise düzenli aylık ödeme yapılmıyor; bunun yerine tek seferlik taşınma desteği sağlanıyor ve bu tutar şehir gruplarına göre 11.000 TL ile 21.000 TL arasında değişiyor. Bu yeni destek paketleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılı için resmen güncellenmiş durumda.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kentsel dönüşüm kira yardımı almak için, öncelikle binanızın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi ve resmi olarak tahliye edilmesi gerekir. Bu aşamadan sonra hak sahipleri; kimlik, tapu kaydı veya kira sözleşmesi, riskli yapı tespit raporu, tahliye belgesi ve IBAN bilgileri ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine ya da ilgili belediyelere başvuru yapar.
Başvurular e-Devlet üzerinden “Kentsel Dönüşüm Projesi Kira Yardımı Başvurusu” ekranından da tamamlanabilir. Belgelerin doğrulanmasının ardından ödemeler aylık olarak hak sahibinin banka hesabına yatırılır; kiracılar ise tek seferlik taşınma desteğinden faydalanabilir. Yardım, tahliye sonrasında başlar ve süreci geciktiren geç başvurularda geriye dönük ödeme yapılmaz.