İbre aşağı yönlü! 5 Şubat Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram güncel altın alış-satış fiyatları

08:485/02/2026, Perşembe
5 Şubat 2026 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Geçen haftalarda sert yükselişin ardından 4 Şubat 2026 Çarşamba gününe yükselişle başlayan altın bugün tekrar düşüşe geçti. Altın, haftanın dördüncü gününde ons başına 5.000 doların üzerine çıktı. Gram altın ise serbest piyasada 7 bin liranın, Kapalıçarşı'da ve Kuyumcukent'te 7 bin 500 liranın üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat 2026 altın fiyatları...

Tarihi zirveleri gördükten sonra sert düşüş yaşayan altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Ucuz alım arayışı ve ABD dolarının zayıflaması gibi faktörler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. 

Altın düştü mü?


Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve ABD merkezli ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını aşağı yönlü etkiliyor.

Altın fiyatları, yaşanan sert düşüşün ardından toparlandı. Altın, yatırımcıların değerli metallere yönelmesiyle yükselişe geçti. Doların zayıflaması da dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ulaşılabilir hale getirdi.

Güncel Altın Fiyatları 5 Şubat 2026: Altın Bugün Ne Kadar?


Güncel altın fiyatları belli oldu. Altında son durum yatırımcı tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Şubat 2026 Perşembe günü altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.840 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.854 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 23.708 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 47.273 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

